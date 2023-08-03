03 августа 2023

Из борьбы за мандат депутата гордумы Тюмени выбыл скандальный активист

Общественник Владимир Осейчук сдал в тюменский избирком недействительные подписи
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители поселка Антипино жалуются на экологически вредные выбросы Антипинского НПЗ, нефтеперерабатывающего завода в окрестностях Тюмени. Тюмень, Антипино, подписи, антипинский нпз
Владимир Осейчук сдал в тюменский избирком недействительные подписи Фото:

Общественник Владимир Осейчук, выдвигавшийся в депутаты гордумы Тюмени, сдал в избирком недействительные подписи. Об этом сообщает ТИК Ленинского округа.

«Перечень недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных Осейчуком Владимиром Ивановичем — представлены недействительные подписи», — говорится в документе ТИК. Кроме того, активист не предоставил в избирком данные о банковском счете, открытом для пополнения избирательного фонда.

Осейчук шел на выборы самовыдвиженцем по избирательному округу №16. Кандидат запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

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Общественник Владимир Осейчук, выдвигавшийся в депутаты гордумы Тюмени, сдал в избирком недействительные подписи. Об этом сообщает ТИК Ленинского округа. «Перечень недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных Осейчуком Владимиром Ивановичем — представлены недействительные подписи», — говорится в документе ТИК. Кроме того, активист не предоставил в избирком данные о банковском счете, открытом для пополнения избирательного фонда. Осейчук шел на выборы самовыдвиженцем по избирательному округу №16. Кандидат запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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