Новая партия планирует поменять все — от всех типов власти до конституции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени снявшийся с довыборов кандидат в областную думу и скандальный экс-профессор ТюмГУ Владимир Осейчук создает собственную «Российскую социал-демократическую партию». Ее целью является проведение в России «бархатной революции», заявил URA.RU сам политический деятель. Первый съезд нового движения назначен на 3 октября.

«Для начала нужно совершить [переворот] в мозгах. А после, если считать смену политической системы революцией, то да — только мирная, бархатная революция», — пояснил агентству Владимир Осейчук. И обозначил целями его партии досрочные выборы госдумы, президента и правительства, новая Конституция и закон о ней, созыв конституционного собрания. Начать они планируют с «круглого стола» о том, «как менять систему».

Владимир Осейчук выдвигался как кандидат от «Справедливой России» на довыборы в тюменскую облдуму, которые пройдут 13 сентября (сам он настаивает на самовыдвижении). Но в начале июля снялся с выборов. «Мои сторонники предложили мне сняться и заняться более существенной деятельностью», — отметил он. Заявление на создание партии уже подано, открыть отделения планируется в 54 регионах России.

В Тюмени не воспринимают эту инициативу серьезно. «На мой взгляд, комментировать такого рода события должен не политолог, а психиатр. Я знаю с полдесятка политических партий и полсотни скандальных историй с его участием, которые заканчивается ничем», — отметил тюменский политолог Александр Безделов. Осейчук в разное время состоял в партиях КПРФ, «Справедливая Россия» и движении ПДС НПСР Павла Грудинина. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Осейчук обвинил ТюмГУ в дискриминации по национальности.