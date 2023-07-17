Скандальный активист Осейчук поборется за кресло в гордуме Тюмени

Активист предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ
Тюменский активист Владимир Осейчук выдвинулся в депутаты городской думы областного центра. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.
«Шестнадцатый одномандатный избирательный округ — Осейчук Владимир Иванович. Самовыдвижение», — говорится в документах избиркома. Данных о регистрации кандидата пока нет. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
Осейчук запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.
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