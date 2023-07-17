Скандальный активист Осейчук поборется за кресло в гордуме Тюмени

18 июля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Активист предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский активист Владимир Осейчук выдвинулся в депутаты городской думы областного центра. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. «Шестнадцатый одномандатный избирательный округ — Осейчук Владимир Иванович. Самовыдвижение», — говорится в документах избиркома. Данных о регистрации кандидата пока нет. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Осейчук запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

Тюменский активист Владимир Осейчук выдвинулся в депутаты городской думы областного центра. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. «Шестнадцатый одномандатный избирательный округ — Осейчук Владимир Иванович. Самовыдвижение», — говорится в документах избиркома. Данных о регистрации кандидата пока нет. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Осейчук запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.