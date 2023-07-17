17 июля 2023

Скандальный активист Осейчук поборется за кресло в гордуме Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, соколова ирина, депутаты областной думы, депутаты
Активист предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ Фото:

Тюменский активист Владимир Осейчук выдвинулся в депутаты городской думы областного центра. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

«Шестнадцатый одномандатный избирательный округ — Осейчук Владимир Иванович. Самовыдвижение», — говорится в документах избиркома. Данных о регистрации кандидата пока нет. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Осейчук запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

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Тюменский активист Владимир Осейчук выдвинулся в депутаты городской думы областного центра. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. «Шестнадцатый одномандатный избирательный округ — Осейчук Владимир Иванович. Самовыдвижение», — говорится в документах избиркома. Данных о регистрации кандидата пока нет. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Осейчук запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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