Челябинский депутат Бекишев требует от властей разрешить ему строить элитный поселок

04 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Право построить элитный поселок Владимир Бекишев доказывает в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Строительные инвестиции» депутата законодательного собрания Челябинской области Владимира Бекишева требует разрешить строительство элитного поселка. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск подан к властям Сосновского района. «ООО „Строительные инвестиции“ обратилось в арбитражный суд с заявлением к Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района. Требует признать незаконным решение комитета», — отмечено в определении суда. Спорная земля расположена в поселке Прудном. Первоначально три участка общей площадью порядка 482 тысячи квадратных метров выдавались для организации пруда. Однако в настоящий момент «Строительные инвестиции» требуют изменить назначение на строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Как URA.RU пояснил директор риелторской компании «Элис» Артур Каримов, понятию малоэтажной застройки соответствует несколько форматов жилья. Среди них — таунхаусы, дуплексы, виллы, особняки, резиденции и другие. При регистрации такого объекта есть послабления, если построено не больше двух этажей. Допустимо возвести также мансарду и цокольный этаж. Высота здания не должна превышать 14 метров. В таком случае регистрация помещений пройдет по упрощенной схеме. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в адрес властей и застройщика, но вопросы остались без ответов. Также на телефонный звонок не ответил сам Бекишев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Строительные инвестиции» депутата законодательного собрания Челябинской области Владимира Бекишева требует разрешить строительство элитного поселка. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск подан к властям Сосновского района. «ООО „Строительные инвестиции“ обратилось в арбитражный суд с заявлением к Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района. Требует признать незаконным решение комитета», — отмечено в определении суда. Спорная земля расположена в поселке Прудном. Первоначально три участка общей площадью порядка 482 тысячи квадратных метров выдавались для организации пруда. Однако в настоящий момент «Строительные инвестиции» требуют изменить назначение на строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Как URA.RU пояснил директор риелторской компании «Элис» Артур Каримов, понятию малоэтажной застройки соответствует несколько форматов жилья. Среди них — таунхаусы, дуплексы, виллы, особняки, резиденции и другие. При регистрации такого объекта есть послабления, если построено не больше двух этажей. Допустимо возвести также мансарду и цокольный этаж. Высота здания не должна превышать 14 метров. В таком случае регистрация помещений пройдет по упрощенной схеме. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в адрес властей и застройщика, но вопросы остались без ответов. Также на телефонный звонок не ответил сам Бекишев.