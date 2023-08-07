Комбат «Абхаз» раскрыл корыстный мотив Зеленского ударить по Крымскому мосту

Комбат «Абхаз»: Владимир Зеленский наносит удары по Крымскому мосту из-за злости
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У Владимира Зеленского была недвижимость в Крыму, об этом сообщил  Ахра Авидзба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский наносит удары по Крымскому мосту из-за злости. Таким мнением поделился комбат «Пятнашки» Ахра Авидзба «Абхаз». По его словам, у украинского лидера была недвижимость в Крыму, от которой он не получает пассивный доход.

«У Зеленского там недвижимость была в Крыму. Видать просто сезон без финансовых доходов, оттуда пассивный доход он не получает — вот и злится. Это чисто поднагадить тем людям, которые отдыхают», — заявил «Абхаз» в беседе с журналистом Патриком Ланкастером. Интервью опубликовано на youtube-канале журналиста.

По его словам, отдыхающие в Крыму не оказывают никакого влияния на фронт. Он опроверг информацию о том, что поставки оружия проходят через Крым, отметив, что отправка вооружения по сухопутному пути на 500 км короче.

Ранее украинский лидер заявил, что Крымский мост является целью для украинских бойцов, которую нужно «нейтрализовать». Киевский режим неоднократно предпринимал попытки уничтожить мост в Крыму.

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Президент Украины Владимир Зеленский наносит удары по Крымскому мосту из-за злости. Таким мнением поделился комбат «Пятнашки» Ахра Авидзба «Абхаз». По его словам, у украинского лидера была недвижимость в Крыму, от которой он не получает пассивный доход. «У Зеленского там недвижимость была в Крыму. Видать просто сезон без финансовых доходов, оттуда пассивный доход он не получает — вот и злится. Это чисто поднагадить тем людям, которые отдыхают», — заявил «Абхаз» в беседе с журналистом Патриком Ланкастером. Интервью опубликовано на youtube-канале журналиста. По его словам, отдыхающие в Крыму не оказывают никакого влияния на фронт. Он опроверг информацию о том, что поставки оружия проходят через Крым, отметив, что отправка вооружения по сухопутному пути на 500 км короче. Ранее украинский лидер заявил, что Крымский мост является целью для украинских бойцов, которую нужно «нейтрализовать». Киевский режим неоднократно предпринимал попытки уничтожить мост в Крыму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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