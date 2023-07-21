21 июля 2023

Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ нацелены на Крымский мост Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крымский мост — это цель для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую нужно «нейтрализовать». С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Понятно, что это [Крымский мост] наша цель. И каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Киев неоднократно предпринимал попытки уничтожить Крымский мост. Очередной теракт, организованный ВСУ, произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки на сооружение погибла супружеская пара. Также сообщалось о девочке, которая получила ранения и была доставлена в больницу. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на данный момент все центральные объекты, которые служат для обеспечивания жизнедеятельность полуострова, «максимально защищены», территории ничто не угрожает.

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Крымский мост — это цель для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую нужно «нейтрализовать». С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Понятно, что это [Крымский мост] наша цель. И каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности. Киев неоднократно предпринимал попытки уничтожить Крымский мост. Очередной теракт, организованный ВСУ, произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки на сооружение погибла супружеская пара. Также сообщалось о девочке, которая получила ранения и была доставлена в больницу. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на данный момент все центральные объекты, которые служат для обеспечивания жизнедеятельность полуострова, «максимально защищены», территории ничто не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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