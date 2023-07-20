В Крыму после пожара на полигоне возобновили движение по трассе «Таврида» 20 июля 2023 в 19:54 Размер текста - 17 + На трассе «Таврида» восстановлено движение, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма. Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус». Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма. Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям