В Крыму после пожара на полигоне возобновили движение по трассе «Таврида»

Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма.
Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус».
Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма. Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус».