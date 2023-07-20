В Крыму после пожара на полигоне возобновили движение по трассе «Таврида»

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
На трассе «Таврида» восстановлено движение, заявил Сергей Аксенов Фото:

Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма.

Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус».

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Возобновлено движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Республики Крым. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Движение по трассе „Таврида“ восстановлено», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что трасса находится в Кировском районе Крыма. Ранее на полуострове произошло возгорание на полигоне, в результате чего была временно перекрыта трасса «Таврида». Был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с чем президент России Владимир Путин поручил выяснить причины пожара и обеспечить безопасность граждан. В сети появилась информация о предполагаемой ответственности украинской разведки за подрыв склада боеприпасов в Крыму, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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