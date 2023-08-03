Пермский фонд получил миллионы рублей на помощь тяжелобольным детям

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за свою историю

04 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

На деньги гранта будет закуплено медоборудование и расходные материалы для тяжелобольных детей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за всю историю существования организации. Она получит 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». «Команда „Дедморозим“ получила грант на 14 миллионов рублей на жизненно важную поддержку. Это самый большой грант за всю историю „Дедморозим“. Его средства помогут пополнить парк проката медицинского оборудования и создать запас расходных материалов, которые помогают дышать и кушать нашим подопечным», — отмечают представители благотворительной организации. Также в «Дедморозим» намерены расширить прокат медтехники и создать запас расходных материалов. По данным фонда, сейчас в паллиативной помощи нуждаются более 500 детей. Большей части из них необходимы медицинские изделия, сохраняющие и повышающие качество жизни. URA.RU рассказывало, что ранее фонд добился получения дорогостоящего лекарства «Спинраза» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Стоимость одного флакона «Спинразы» достигает почти 6 млн рублей. В регион поступило более 30 флаконов такого препарата.

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за всю историю существования организации. Она получит 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». «Команда „Дедморозим“ получила грант на 14 миллионов рублей на жизненно важную поддержку. Это самый большой грант за всю историю „Дедморозим“. Его средства помогут пополнить парк проката медицинского оборудования и создать запас расходных материалов, которые помогают дышать и кушать нашим подопечным», — отмечают представители благотворительной организации. Также в «Дедморозим» намерены расширить прокат медтехники и создать запас расходных материалов. По данным фонда, сейчас в паллиативной помощи нуждаются более 500 детей. Большей части из них необходимы медицинские изделия, сохраняющие и повышающие качество жизни. URA.RU рассказывало, что ранее фонд добился получения дорогостоящего лекарства «Спинраза» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Стоимость одного флакона «Спинразы» достигает почти 6 млн рублей. В регион поступило более 30 флаконов такого препарата.