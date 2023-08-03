03 августа 2023

Пермский фонд получил миллионы рублей на помощь тяжелобольным детям

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за свою историю
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пачка денег, пять тысяч, деньги
На деньги гранта будет закуплено медоборудование и расходные материалы для тяжелобольных детей Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за всю историю существования организации. Она получит 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Команда „Дедморозим“ получила грант на 14 миллионов рублей на жизненно важную поддержку. Это самый большой грант за всю историю „Дедморозим“. Его средства помогут пополнить парк проката медицинского оборудования и создать запас расходных материалов, которые помогают дышать и кушать нашим подопечным», — отмечают представители благотворительной организации.

Также в «Дедморозим» намерены расширить прокат медтехники и создать запас расходных материалов. По данным фонда, сейчас в паллиативной помощи нуждаются более 500 детей. Большей части из них необходимы медицинские изделия, сохраняющие и повышающие качество жизни.

URA.RU рассказывало, что ранее фонд добился получения дорогостоящего лекарства «Спинраза» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Стоимость одного флакона «Спинразы» достигает почти 6 млн рублей. В регион поступило более 30 флаконов такого препарата.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» получил самый большой грант за всю историю существования организации. Она получит 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». «Команда „Дедморозим“ получила грант на 14 миллионов рублей на жизненно важную поддержку. Это самый большой грант за всю историю „Дедморозим“. Его средства помогут пополнить парк проката медицинского оборудования и создать запас расходных материалов, которые помогают дышать и кушать нашим подопечным», — отмечают представители благотворительной организации. Также в «Дедморозим» намерены расширить прокат медтехники и создать запас расходных материалов. По данным фонда, сейчас в паллиативной помощи нуждаются более 500 детей. Большей части из них необходимы медицинские изделия, сохраняющие и повышающие качество жизни. URA.RU рассказывало, что ранее фонд добился получения дорогостоящего лекарства «Спинраза» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Стоимость одного флакона «Спинразы» достигает почти 6 млн рублей. В регион поступило более 30 флаконов такого препарата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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