Российские войска стали ближе к взятию трех сел в Харьковской области

Минобороны: ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Российские военные заняли позиции в районе сел Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России продолжает наступать на купянском направлении. Бойцы заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга.

«На купянском направлении ВС России продолжают наступление на широком фронте. Они заняли более выгодные позиции около трех сел в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее Минобороны также сообщало о том, что российские бойцы заняли позиции в ЛНР. В ведомстве также отметили активное наступление штурмовых отрядов РФ на купянском направлении.

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Армия России продолжает наступать на купянском направлении. Бойцы заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга. «На купянском направлении ВС России продолжают наступление на широком фронте. Они заняли более выгодные позиции около трех сел в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства. Днем ранее Минобороны также сообщало о том, что российские бойцы заняли позиции в ЛНР. В ведомстве также отметили активное наступление штурмовых отрядов РФ на купянском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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