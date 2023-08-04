Российские войска стали ближе к взятию трех сел в Харьковской области

Российские военные заняли позиции в районе сел Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России продолжает наступать на купянском направлении. Бойцы заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга.
«На купянском направлении ВС России продолжают наступление на широком фронте. Они заняли более выгодные позиции около трех сел в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее Минобороны также сообщало о том, что российские бойцы заняли позиции в ЛНР. В ведомстве также отметили активное наступление штурмовых отрядов РФ на купянском направлении.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.