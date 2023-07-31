Пушилин заявил, что ВС РФ взяли под контроль село в ДНР

Вооруженные силы Украины были вытеснены из села в ДНР. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери», — сказал Пушилин в эфире телеканала Россия 24. По его словам, самые ожесточенные бои проходят на угледарском направлении.
Пушилин добавил, что ВС РФ продвинулись вперед и улучшили позиции на краснолиманском направлении. Он отметил, что ситуация на данном участке поменялась в хорошую сторону.
Ранее глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом он написал в своих соцсетях.
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