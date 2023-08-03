ВС РФ отбили восемь атак на донецком направлении

03 августа 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Военные контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении ВС РФ отразили восемь атак», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . Там отметили, что российские военные также контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов, тем самым улучшив позиции. Также в ведомстве сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили 380 военных за сутки. А также ВСУ потеряли 13 единиц техники.

Вооруженные силы РФ отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении ВС РФ отразили восемь атак», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что российские военные также контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов, тем самым улучшив позиции. Также в ведомстве сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили 380 военных за сутки. А также ВСУ потеряли 13 единиц техники.