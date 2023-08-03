ВС РФ отбили восемь атак на донецком направлении

Военные контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении ВС РФ отразили восемь атак», — сообщает ведомство в своем
Также в ведомстве сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили 380 военных за сутки. А также ВСУ потеряли 13 единиц техники.
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