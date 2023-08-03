ВС РФ отбили восемь атак на донецком направлении

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военные контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении ВС РФ отразили восемь атак», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что российские военные также контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов, тем самым улучшив позиции.

Также в ведомстве сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили 380 военных за сутки. А также ВСУ потеряли 13 единиц техники.

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Вооруженные силы РФ отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении ВС РФ отразили восемь атак», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что российские военные также контратаковали по переднему краю в районе трех населенных пунктов, тем самым улучшив позиции. Также в ведомстве сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили 380 военных за сутки. А также ВСУ потеряли 13 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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