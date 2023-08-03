Балицкий: ВС РФ уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, готовящихся к наступлению

03 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили артиллерией по ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. «Противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад», — написал Балицкий. По данным врио главы Запорожья, выжившие солдаты ВСУ разбрелись по лесополосе. Также ВС РФ ударила артиллерией по пехоте противника в районе Пятихаток.

Вооруженные силы РФ ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. «Противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад», — написал Балицкий. По данным врио главы Запорожья, выжившие солдаты ВСУ разбрелись по лесополосе. Также ВС РФ ударила артиллерией по пехоте противника в районе Пятихаток.