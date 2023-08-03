Балицкий: ВС РФ уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, готовящихся к наступлению

ВС РФ ударили артиллерией по ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
«Противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад», — написал Балицкий.
По данным врио главы Запорожья, выжившие солдаты ВСУ разбрелись по лесополосе. Также ВС РФ ударила артиллерией по пехоте противника в районе Пятихаток.
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