Балицкий: ВС РФ уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, готовящихся к наступлению

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
ВС РФ ударили артиллерией по ВСУ Фото:
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Вооруженные силы РФ ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

«Противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад», — написал Балицкий.

По данным врио главы Запорожья, выжившие солдаты ВСУ разбрелись по лесополосе. Также ВС РФ ударила артиллерией по пехоте противника в районе Пятихаток.

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Вооруженные силы РФ ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. «Противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад», — написал Балицкий. По данным врио главы Запорожья, выжившие солдаты ВСУ разбрелись по лесополосе. Также ВС РФ ударила артиллерией по пехоте противника в районе Пятихаток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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