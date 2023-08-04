Маме девочки, брошенной отцом на улице в Екатеринбурге, отказались возвращать дочь

Маме отказались отдавать девочку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбуржец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице

Маме пятилетней девочки, которую отец бросил на одной из детских площадок Екатеринбурга, отказались возвращать ребенка из госучреждения. Соня находится под присмотром специалистов детского дома № 3, который расположен улице Ползунова, 51. Состояние девочки расценивается как удовлетворительное. Силовики продолжают проверять условия жизни ребенка. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Родная мама Сони приезжала сегодня в соцучреждение. Приносила документы. Пыталась забрать ребенка из детдома, но ей дочку не вернули», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга». Там сообщили, что на месте уже никого нет. Попросили набрать в понедельник 7 августа.

Вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бдительные граждане во дворе по улице Баумана, 51, увидели девочку в возрасте 5 лет, которая долгое время находилась без присмотра взрослых. Силовики установили, что в тот день она с отцом, 34-летним Олегом Насоновым, поехала кататься на велосипеде. Спустя время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней. Однако он не вернулся. Позже представитель МВД обнаружили труп Насонова. Как выяснилось, мужчина был судим на наркотики. Предварительно он умер от передозировки. Ребенка поместили в детдом. Следователи продолжают проверять семью и условия жизни ребенка. Вся информация о громкой истории — в материале URA.RU.