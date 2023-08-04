Отец девочки, брошенной на улице в Екатеринбурге, издевался над женой

04 августа 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Олег Насонов поднимал руку на супругу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице Отец пятилетней Сони, которую нашли на одной из детских площадок Екатеринбурга, применял физическое насилие по отношению к супруге. Мужчина частенько поднимал руку на жену даже в присутствии ребенка. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Олег [пятилетней Сони] был очень вспыльчивым. А когда находился в состоянии затуманенного рассудка, то поколачивал жену. Ребенка не трогал, но маму при дочке мог спокойно побить. Потом он приходил в себя, извинялся, но хватало его ненадолго. Таких сейчас модно называть абьюзерами (человек, который совершает насилие над своей жертвой прим. URA.RU). Олег в целом грубо разговаривал с женой, мог позволить себе грубость как дома, так и в общественном месте», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе города местные жители обнаружили малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. Тогда неравнодушные горожане вызвали наряд полиции. Силовики пытались выяснить, где живет девочка, но кроме имени ребенок ничего назвать не смог. Тогда полицейские объявили розыск родных ребенка. Позже нашлась мама Сони. По словам женщины, дочка уехала с отцом покататься на велосипеде. Однако тот, оставив ее одну на улице, не вернулся. Уже позже силовики обнаружили труп отца — 34-летнего Олега Насонова. По предварительным данным, мужчина умер от передозировки запрещенными веществами. По одной из версий следствия, Насонов мог использовать Соню в качестве прикрытия, чтобы не привлекать к себе внимание. Ребенка поместили в детский дом №3. Вся информация о громкой истории — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец пятилетней Сони, которую нашли на одной из детских площадок Екатеринбурга, применял физическое насилие по отношению к супруге. Мужчина частенько поднимал руку на жену даже в присутствии ребенка. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Олег [пятилетней Сони] был очень вспыльчивым. А когда находился в состоянии затуманенного рассудка, то поколачивал жену. Ребенка не трогал, но маму при дочке мог спокойно побить. Потом он приходил в себя, извинялся, но хватало его ненадолго. Таких сейчас модно называть абьюзерами (человек, который совершает насилие над своей жертвой прим. URA.RU). Олег в целом грубо разговаривал с женой, мог позволить себе грубость как дома, так и в общественном месте», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе города местные жители обнаружили малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. Тогда неравнодушные горожане вызвали наряд полиции. Силовики пытались выяснить, где живет девочка, но кроме имени ребенок ничего назвать не смог. Тогда полицейские объявили розыск родных ребенка. Позже нашлась мама Сони. По словам женщины, дочка уехала с отцом покататься на велосипеде. Однако тот, оставив ее одну на улице, не вернулся. Уже позже силовики обнаружили труп отца — 34-летнего Олега Насонова. По предварительным данным, мужчина умер от передозировки запрещенными веществами. По одной из версий следствия, Насонов мог использовать Соню в качестве прикрытия, чтобы не привлекать к себе внимание. Ребенка поместили в детский дом №3. Вся информация о громкой истории — в материале URA.RU.