03 августа 2023

Тульские десантники на курганских бронемашинах уничтожили украинских боевиков под Артемовском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
Российские экипажи БМД-4М уничтожили боевиков ВСУ под Артемовском Фото:

Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит предприятие «Курганмашзавод» успешно уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (Бахмутом). Кадры работы боевых экипажей опубликованы в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте».

«Экипажи БМД-4М обстреляли район расположения националистов с закрытых огневых позиций. Подавляющее большинство личного состава ВСУ уничтожено, остальные спешно бежали, бросив оружие и снаряжение», — говорится в посте.

Ранее военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М. Российские военные дали высокую оценку быстроте и маневренности курганских бронемашин.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит предприятие «Курганмашзавод» успешно уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (Бахмутом). Кадры работы боевых экипажей опубликованы в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». «Экипажи БМД-4М обстреляли район расположения националистов с закрытых огневых позиций. Подавляющее большинство личного состава ВСУ уничтожено, остальные спешно бежали, бросив оружие и снаряжение», — говорится в посте. Ранее военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М. Российские военные дали высокую оценку быстроте и маневренности курганских бронемашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...