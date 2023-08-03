Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит предприятие «Курганмашзавод» успешно уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (Бахмутом). Кадры работы боевых экипажей опубликованы в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте».
«Экипажи БМД-4М обстреляли район расположения националистов с закрытых огневых позиций. Подавляющее большинство личного состава ВСУ уничтожено, остальные спешно бежали, бросив оружие и снаряжение», — говорится в посте.
Ранее военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М. Российские военные дали высокую оценку быстроте и маневренности курганских бронемашин.
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