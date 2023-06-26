26 июня 2023

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на курганских бронемашинах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
Военные из зоны спецоперации уничтожили позиции противника на курганских БМД-4М Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Кадры работы бронегруппы на Артемовском направлении опубликованы в группе «ВДВ России» в соцсети «ВКонтакте».

«Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в заброшенном доме на окраине населенного пункта взводный опорный пункт ВСУ. Бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М с открытой огневой позиции из 100-миллиметровой пушки уничтожили опорный пункт и личный состав», — говорится в группе десантников.

Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ не успевают попадать по курганским бронемашинам в зоне спецоперации. По словам командира одной из бронегрупп, это все благодаря быстроте и маневренности техники.

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Военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Кадры работы бронегруппы на Артемовском направлении опубликованы в группе «ВДВ России» в соцсети «ВКонтакте». «Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в заброшенном доме на окраине населенного пункта взводный опорный пункт ВСУ. Бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М с открытой огневой позиции из 100-миллиметровой пушки уничтожили опорный пункт и личный состав», — говорится в группе десантников. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ не успевают попадать по курганским бронемашинам в зоне спецоперации. По словам командира одной из бронегрупп, это все благодаря быстроте и маневренности техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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