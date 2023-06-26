Военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Кадры работы бронегруппы на Артемовском направлении опубликованы в группе «ВДВ России» в соцсети «ВКонтакте».
«Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в заброшенном доме на окраине населенного пункта взводный опорный пункт ВСУ. Бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М с открытой огневой позиции из 100-миллиметровой пушки уничтожили опорный пункт и личный состав», — говорится в группе десантников.
Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ не успевают попадать по курганским бронемашинам в зоне спецоперации. По словам командира одной из бронегрупп, это все благодаря быстроте и маневренности техники.
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