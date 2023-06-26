Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на курганских бронемашинах. Видео

27 июня 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Военные из зоны спецоперации уничтожили позиции противника на курганских БМД-4М Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Кадры работы бронегруппы на Артемовском направлении опубликованы в группе «ВДВ России» в соцсети «ВКонтакте». «Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в заброшенном доме на окраине населенного пункта взводный опорный пункт ВСУ. Бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М с открытой огневой позиции из 100-миллиметровой пушки уничтожили опорный пункт и личный состав», — говорится в группе десантников. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ не успевают попадать по курганским бронемашинам в зоне спецоперации. По словам командира одной из бронегрупп, это все благодаря быстроте и маневренности техники.

Военнослужащие из Тульской области уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевых машинах БМД-4М, которые производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Кадры работы бронегруппы на Артемовском направлении опубликованы в группе «ВДВ России» в соцсети «ВКонтакте». «Разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в заброшенном доме на окраине населенного пункта взводный опорный пункт ВСУ. Бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М с открытой огневой позиции из 100-миллиметровой пушки уничтожили опорный пункт и личный состав», — говорится в группе десантников. Ранее URA.RU писало, что военные ВСУ не успевают попадать по курганским бронемашинам в зоне спецоперации. По словам командира одной из бронегрупп, это все благодаря быстроте и маневренности техники.