04 августа 2023

Свердловские полицейские напомнили жителям о ПДД при помощи трафаретов. Фото

Госавтоинспекция Первоуральска провела совместно с детьми акцию «ПДД на асфальте»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские напомнили взрослым и детям о Правилах дорожного движения Фото:

Госавтоинспекция Первоуральска (Свердловская область) и Центр развития детей и молодежи провели акцию «ПДД на асфальте», которая напомнила взрослым и детям о Правилах дорожного движения. Об этом рассказали в отделении ГИБДД городского округа Первоуральск.

«С помощью трафаретов и краски участники акции написали на асфальте фразы: „Сойди с велосипеда“, „Возьми ребенка за руку“, „Пешеход, убедись в безопасности перехода“. Надписи были нанесены перед нерегулируемыми пешеходными переходами и напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения на дорогах», — рассказали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Первоуральские инспекторы выразили надежду, что надписи помогут пешеходам быть более внимательными на дорогах. «Госавтоинспекция искренне надеется, что, взглянув на такие надписи, каждый пешеход, взрослый и маленький, возьмет ребенка за руку, остановится перед проезжей частью, посмотрит внимательно по сторонам», — добавили в полиции.

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Госавтоинспекция Первоуральска (Свердловская область) и Центр развития детей и молодежи провели акцию «ПДД на асфальте», которая напомнила взрослым и детям о Правилах дорожного движения. Об этом рассказали в отделении ГИБДД городского округа Первоуральск. «С помощью трафаретов и краски участники акции написали на асфальте фразы: „Сойди с велосипеда“, „Возьми ребенка за руку“, „Пешеход, убедись в безопасности перехода“. Надписи были нанесены перед нерегулируемыми пешеходными переходами и напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения на дорогах», — рассказали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Первоуральские инспекторы выразили надежду, что надписи помогут пешеходам быть более внимательными на дорогах. «Госавтоинспекция искренне надеется, что, взглянув на такие надписи, каждый пешеход, взрослый и маленький, возьмет ребенка за руку, остановится перед проезжей частью, посмотрит внимательно по сторонам», — добавили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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