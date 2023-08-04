Свердловские полицейские напомнили жителям о ПДД при помощи трафаретов. Фото

Госавтоинспекция Первоуральска провела совместно с детьми акцию «ПДД на асфальте»

05 августа 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Полицейские напомнили взрослым и детям о Правилах дорожного движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция Первоуральска (Свердловская область) и Центр развития детей и молодежи провели акцию «ПДД на асфальте», которая напомнила взрослым и детям о Правилах дорожного движения. Об этом рассказали в отделении ГИБДД городского округа Первоуральск. «С помощью трафаретов и краски участники акции написали на асфальте фразы: „Сойди с велосипеда“, „Возьми ребенка за руку“, „Пешеход, убедись в безопасности перехода“. Надписи были нанесены перед нерегулируемыми пешеходными переходами и напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения на дорогах», — рассказали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Первоуральские инспекторы выразили надежду, что надписи помогут пешеходам быть более внимательными на дорогах. «Госавтоинспекция искренне надеется, что, взглянув на такие надписи, каждый пешеход, взрослый и маленький, возьмет ребенка за руку, остановится перед проезжей частью, посмотрит внимательно по сторонам», — добавили в полиции.

Госавтоинспекция Первоуральска (Свердловская область) и Центр развития детей и молодежи провели акцию «ПДД на асфальте», которая напомнила взрослым и детям о Правилах дорожного движения. Об этом рассказали в отделении ГИБДД городского округа Первоуральск. «С помощью трафаретов и краски участники акции написали на асфальте фразы: „Сойди с велосипеда“, „Возьми ребенка за руку“, „Пешеход, убедись в безопасности перехода“. Надписи были нанесены перед нерегулируемыми пешеходными переходами и напомнили взрослым и детям правила безопасного поведения на дорогах», — рассказали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Первоуральские инспекторы выразили надежду, что надписи помогут пешеходам быть более внимательными на дорогах. «Госавтоинспекция искренне надеется, что, взглянув на такие надписи, каждый пешеход, взрослый и маленький, возьмет ребенка за руку, остановится перед проезжей частью, посмотрит внимательно по сторонам», — добавили в полиции.