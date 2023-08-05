Шойгу наградил военных из группировки «Центр»

Шойгу побывал в зоне СВО, сообщили в Минобороны России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.
«[Министр обороны Сергей] Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении ведомства, оно опубликовано в
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