Шойгу наградил военных из группировки «Центр»

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Шойгу побывал в зоне СВО, сообщили в Минобороны России Фото:
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«[Министр обороны Сергей] Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении ведомства, оно опубликовано в telegram-канале Минобороны. Шойгу также пожелал военным победы и вернуться живыми домой.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России. «[Министр обороны Сергей] Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении ведомства, оно опубликовано в telegram-канале Минобороны. Шойгу также пожелал военным победы и вернуться живыми домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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