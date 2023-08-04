В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность»

Пожар оперативно потушили
В Челябинске произошел пожар во дворце спорта «Юность». Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сработала пожарная сигнализация. Горели вещи в танцевальном зале на первом этаже. До прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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