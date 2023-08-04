04 августа 2023

В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , мчс, тушение пожара, пожарные, пожарники
Пожар оперативно потушили Фото:

В Челябинске произошел пожар во дворце спорта «Юность». Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сработала пожарная сигнализация. Горели вещи в танцевальном зале на первом этаже. До прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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В Челябинске произошел пожар во дворце спорта «Юность». Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сработала пожарная сигнализация. Горели вещи в танцевальном зале на первом этаже. До прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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