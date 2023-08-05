В Тульской области прогремели взрывы. Видео

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, разбитое стекло, село малое песьяново, ураган, разрушения
Жители сообщили о двух взрывах в Тульской области, пишут «Осторожно, новости» (архивное фото) Фото:

В Тульской области поступили сообщения от жителей о взрывах. Отмечается, что взрывов было два.

«Жители Тульской области сообщают о взрывах», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что местные жители из Алексинского района утверждают, что они услышали два громких звука. Предварительно сообщается, что была активизирована система противовоздушной обороны. Правительство пока не прокомментировало данную информацию, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Обновлено в 21:38. По информации telegram-канала Mash, звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. В регионе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций.

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В Тульской области поступили сообщения от жителей о взрывах. Отмечается, что взрывов было два. «Жители Тульской области сообщают о взрывах», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что местные жители из Алексинского района утверждают, что они услышали два громких звука. Предварительно сообщается, что была активизирована система противовоздушной обороны. Правительство пока не прокомментировало данную информацию, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 21:38. По информации telegram-канала Mash, звуки взрывов в Тульской области были вызваны плановым пролетом военной авиации. В регионе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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