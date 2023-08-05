На озере Кум-Куль в Челябинской области выставлена на продажу круглогодичная база отдыха «Лесная дача» за 3,6 млн рублей. Информация размещена на сайте объявлений.
«Продам круглогодичную базу отдыха „Лесная дача“, 3,6 млн рублей. 2-, 4-, 6-местные теплые номера в капитальных кирпичных коттеджах. В номерах санузлы, возле каждого номера беседка, мангал», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что база вмещает 94 гостя. Кроме того, на территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная. Вода подается из скважины, отопление от электричества с резервными генераторами на дизельном топливе.
Ранее URA.RU сообщало, что на берегу Второго озера выставили на продажу базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня.
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