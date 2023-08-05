05 августа 2023
04 августа 2023

На озере Кум-Куль в Челябинской области продается база отдыха за 3,6 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые озера. Курган , голубые озера, пляж, купание
База отдыха работает круглый год Фото:

На озере Кум-Куль в Челябинской области выставлена на продажу круглогодичная база отдыха «Лесная дача» за 3,6 млн рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«Продам круглогодичную базу отдыха „Лесная дача“, 3,6 млн рублей. 2-, 4-, 6-местные теплые номера в капитальных кирпичных коттеджах. В номерах санузлы, возле каждого номера беседка, мангал», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что база вмещает 94 гостя. Кроме того, на территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная. Вода подается из скважины, отопление от электричества с резервными генераторами на дизельном топливе.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу Второго озера выставили на продажу базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня.

База отдыха работает круглогодично
База отдыха работает круглогодично

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На озере Кум-Куль в Челябинской области выставлена на продажу круглогодичная база отдыха «Лесная дача» за 3,6 млн рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продам круглогодичную базу отдыха „Лесная дача“, 3,6 млн рублей. 2-, 4-, 6-местные теплые номера в капитальных кирпичных коттеджах. В номерах санузлы, возле каждого номера беседка, мангал», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что база вмещает 94 гостя. Кроме того, на территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная. Вода подается из скважины, отопление от электричества с резервными генераторами на дизельном топливе. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу Второго озера выставили на продажу базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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