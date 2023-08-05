05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО из-за перевернувшегося автомобиля пострадала девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, приемный покой, медицина, врач, больница, доктора
У девушки диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в стороне Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадала девушка. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В 20:49 часов от аэропорта в сторону Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль ВАЗ. В машине находилось три человека, детей не было. В аварии пострадала девушка 2000 ода рождения. У нее диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки», — пишут в telegram-канале «NSK».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в стороне Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадала девушка. Об этом сообщили в социальных сетях. «В 20:49 часов от аэропорта в сторону Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль ВАЗ. В машине находилось три человека, детей не было. В аварии пострадала девушка 2000 ода рождения. У нее диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки», — пишут в telegram-канале «NSK». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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