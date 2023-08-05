В ЯНАО из-за перевернувшегося автомобиля пострадала девушка

06 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

У девушки диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в стороне Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадала девушка. Об этом сообщили в социальных сетях. «В 20:49 часов от аэропорта в сторону Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль ВАЗ. В машине находилось три человека, детей не было. В аварии пострадала девушка 2000 ода рождения. У нее диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки», — пишут в telegram-канале «NSK». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) в стороне Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадала девушка. Об этом сообщили в социальных сетях. «В 20:49 часов от аэропорта в сторону Холмогорского шоссе перевернулся автомобиль ВАЗ. В машине находилось три человека, детей не было. В аварии пострадала девушка 2000 ода рождения. У нее диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и левой почки», — пишут в telegram-канале «NSK». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД региона. Ответ на него ожидается.