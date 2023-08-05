05 августа 2023

В Екатеринбурге закрыли улицу Шефскую из-за дождей. Фото

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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Улицы Екатеринбурга затопило из-за сильных дождей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге временно закрыли движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) из-за сильных дождей. Об этом сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Информируем участников дорожного движения, что движение по Шефской со стороны Егоршинского подхода временно перекрыто. Ограничение введено из-за дождей», — пишут инспекторы в telegram-канале. Водителей просят искать пути объезда.

Утром 6 августа синоптики выпустили экстренное сообщение о непогоде в Свердловской области. Регион накрыли дожди, град и сильный ветер.

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В Екатеринбурге временно закрыли движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) из-за сильных дождей. Об этом сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Информируем участников дорожного движения, что движение по Шефской со стороны Егоршинского подхода временно перекрыто. Ограничение введено из-за дождей», — пишут инспекторы в telegram-канале. Водителей просят искать пути объезда. Утром 6 августа синоптики выпустили экстренное сообщение о непогоде в Свердловской области. Регион накрыли дожди, град и сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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