Улицы Екатеринбурга затопило из-за сильных дождей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге временно закрыли движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) из-за сильных дождей. Об этом сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Информируем участников дорожного движения, что движение по Шефской со стороны Егоршинского подхода временно перекрыто. Ограничение введено из-за дождей», — пишут инспекторы в telegram-канале. Водителей просят искать пути объезда.

Утром 6 августа синоптики выпустили экстренное сообщение о непогоде в Свердловской области. Регион накрыли дожди, град и сильный ветер.