В Свердловской области объявили экстренное штормовое предупреждение

Регион накроют дожди, град и грозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные дожди, крупный град и усиление ветра при грозах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час в Свердловской области ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду», — написали спасатели в telegram-канале. Они призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Днем 5 августа спасатели объявляли штормовое предупреждение на 6 августа. Однако, по их данным, ожидались лишь дожди и грозы.



