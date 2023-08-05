05 августа 2023

В Свердловской области объявили экстренное штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
Регион накроют дожди, град и грозы Фото:

В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные дожди, крупный град и усиление ветра при грозах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час в Свердловской области ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду», — написали спасатели в telegram-канале. Они призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Днем 5 августа спасатели объявляли штормовое предупреждение на 6 августа. Однако, по их данным, ожидались лишь дожди и грозы.

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В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные дожди, крупный град и усиление ветра при грозах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час в Свердловской области ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду», — написали спасатели в telegram-канале. Они призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Днем 5 августа спасатели объявляли штормовое предупреждение на 6 августа. Однако, по их данным, ожидались лишь дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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