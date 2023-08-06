В Германии уговаривают власти отказаться от принципов в угоду Украине

Spiegel: немецкие политики настаивают на отправке ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Поставки Украине дальнобойных ракет вызвали споры в Бундестаге Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Часть немецких политиков настаивает на поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus несмотря на то, что минобороны ФРГ категорически отказалось от этого из-за страха перед Россией. Власти опасаются, что ракеты будут применены для атак по территориям РФ. Споры насчет поставок идут между депутатами Бундестага.

«У Украины нет авиации для поддержки контрнаступления. Остаются только ракеты типа Taurus. С ними бы украинская армия могла преодолевать минные поля и отбивать территорию», — заявил газете Spiegel депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.

За поставки ракет Украине также выступает депутат от партии «Зеленые» Агнешка Бругер. По ее мнению, дальность действия ракет не должна быть препятствием для их поставок, а Германия и Украина могут договориться, что определенные территории будут исключены из зоны атак. «Германия и Украина могут, например, прийти к соглашению, что оружие будет использоваться только против важных военных целей», — сказал Брюггер Spiegel.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно выступал против поставок Taurus на Украину. Дальность крылатых ракет Taururs позволяет при атаке достигать Москвы. В Германии боятся, что их будут использовать для атак на Россию.