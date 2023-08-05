05 августа 2023
04 августа 2023

В Салехарде организуют ежедневные бесплатные прогулки на речном катере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На речной прогулке экскурсовод расскажет об истории Салехарда Фото:

В Салехарде планируют запустить ежедневные бесплатные экскурсии на катере. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Видя большую востребованность такого вида досуга, было решено организовать речные прогулки ежедневно в 18:00 и 19:00, прорабатывается возможность онлайн-записи. Экскурсии на катере бесплатные. Количество посадочных мест — 15. Сопровождает прогулку интересный рассказ экскурсовода. На катере людей ждут песни и рассказы о любимом городе, приятная атмосфера и шикарные виды вокруг», — пишет в telegram-канале пресс-служба администрации города.

Вчера запустили первую речную прогулку. Запись ведется на улице Ленина возле стойки с надписью «Экскурсия». 6 августа, кроме рейсов на 15:00 и 17:00, организованы три дополнительных: в 16:00, в 18:00 и в 19:00. К месту экскурсии от улицы Ленина гостей прогулки отвезет автобус, а сама прогулка начинается от смотровой площадки «Обдорского острога».

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В Салехарде планируют запустить ежедневные бесплатные экскурсии на катере. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Видя большую востребованность такого вида досуга, было решено организовать речные прогулки ежедневно в 18:00 и 19:00, прорабатывается возможность онлайн-записи. Экскурсии на катере бесплатные. Количество посадочных мест — 15. Сопровождает прогулку интересный рассказ экскурсовода. На катере людей ждут песни и рассказы о любимом городе, приятная атмосфера и шикарные виды вокруг», — пишет в telegram-канале пресс-служба администрации города. Вчера запустили первую речную прогулку. Запись ведется на улице Ленина возле стойки с надписью «Экскурсия». 6 августа, кроме рейсов на 15:00 и 17:00, организованы три дополнительных: в 16:00, в 18:00 и в 19:00. К месту экскурсии от улицы Ленина гостей прогулки отвезет автобус, а сама прогулка начинается от смотровой площадки «Обдорского острога».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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