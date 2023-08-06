Как получить деньги от государства на подготовку к школе

Юрист Ченцова: россияне могут получить до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе

07 августа 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Для получения выплаты необходимо обратиться в отделение соцзащиты, сказала Юлия Ченцова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут получить до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе, ежемесячные выплаты могут продлиться на полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова. «Государство оказывает различные меры поддержки семьям. Так, малоимущие граждане могут заключить с государством социальный контракт для преодоления материальных трудностей. Одним из вариантов являются выплаты на подготовку ребенка к школе. Требования и их размер варьируются в зависимости от региона и его возможностей. Обычно выплата положена многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев. Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14 -16 тысяч рублей», — сказала Юлия Ченцова. Выплаты не приходят автоматически, для этого необходимо написать заявление, сказала юрист. «Для заключения контракта необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты или МФЦ, часть регионов позволяет это сделать через „Госуслуги“, но посетить соцзащиту все равно придется для предоставления оригиналов документов. По общему правилу в заявлении указываются следующие сведения: состав семьи, сведения о доходах и наличии в собственности имущества, так же могут быть запрошены дополнительные сведения», — объяснила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне могут получить до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе, ежемесячные выплаты могут продлиться на полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова. «Государство оказывает различные меры поддержки семьям. Так, малоимущие граждане могут заключить с государством социальный контракт для преодоления материальных трудностей. Одним из вариантов являются выплаты на подготовку ребенка к школе. Требования и их размер варьируются в зависимости от региона и его возможностей. Обычно выплата положена многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Можно получить единоразовую или ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев. Размер пособия варьируется по регионам и приравнивается к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем он составляет 14 -16 тысяч рублей», — сказала Юлия Ченцова. Выплаты не приходят автоматически, для этого необходимо написать заявление, сказала юрист. «Для заключения контракта необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты или МФЦ, часть регионов позволяет это сделать через „Госуслуги“, но посетить соцзащиту все равно придется для предоставления оригиналов документов. По общему правилу в заявлении указываются следующие сведения: состав семьи, сведения о доходах и наличии в собственности имущества, так же могут быть запрошены дополнительные сведения», — объяснила эксперт.