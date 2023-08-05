В Перми силовики проверяют пассажирский автобус около вокзала
В Перми около вокзала силовики проверяют пассажирский автобус. Об этом сообщил 6 августа вечером корреспондент URA.RU.
«Сотрудники Росгвардии проверяют в городе пассажирский автобус. Он находится возле железнодорожной станции Пермь 1 на площади 300-летия Перми», — уточнил корреспондент, снявший видео с места событий.
URA.RU направило редакционный запрос в управление Росгвардии по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.
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