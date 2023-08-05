05 августа 2023
04 августа 2023

В Перми около вокзала силовики оцепили пассажирский автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП с автобусом. Пермь
В Перми силовики проверяют пассажирский автобус около вокзала Фото:

В Перми около вокзала силовики проверяют пассажирский автобус. Об этом сообщил 6 августа вечером корреспондент URA.RU.

«Сотрудники Росгвардии проверяют в городе пассажирский автобус. Он находится возле железнодорожной станции Пермь 1 на площади 300-летия Перми», — уточнил корреспондент, снявший видео с места событий.

URA.RU направило редакционный запрос в управление Росгвардии по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.

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В Перми около вокзала силовики проверяют пассажирский автобус. Об этом сообщил 6 августа вечером корреспондент URA.RU. «Сотрудники Росгвардии проверяют в городе пассажирский автобус. Он находится возле железнодорожной станции Пермь 1 на площади 300-летия Перми», — уточнил корреспондент, снявший видео с места событий. URA.RU направило редакционный запрос в управление Росгвардии по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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