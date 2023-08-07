Курганец показал американские танки, которые перевозят через Германию на Украину. Видео

08 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Партию американских танков отправили через Германию в зону СВО на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Курганской области, который живет в Германии показал, как через страну перевозят американские танки Abrams и другую бронетехнику в зону спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил соотечественник. «Через Германию перевозят американские танки Abrams и другую военную технику в зону СВО на Украине», — рассказал мужчина. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видно как по железной дороге перевозится бронетехника. Ранее URA.RU писало, что в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Источники сообщали, что часть бронетехники планировали отправить в августе в Германию для окончательного ремонта. Первую партию танков отправят в сентябре, передавало издание Politico. Позже стало известно, что Пентагон одобрил поставки американской техники и боеприпасов через Европу на территорию Украины.

Уроженец Курганской области, который живет в Германии показал, как через страну перевозят американские танки Abrams и другую бронетехнику в зону спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил соотечественник. «Через Германию перевозят американские танки Abrams и другую военную технику в зону СВО на Украине», — рассказал мужчина. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видно как по железной дороге перевозится бронетехника. Ранее URA.RU писало, что в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Источники сообщали, что часть бронетехники планировали отправить в августе в Германию для окончательного ремонта. Первую партию танков отправят в сентябре, передавало издание Politico. Позже стало известно, что Пентагон одобрил поставки американской техники и боеприпасов через Европу на территорию Украины.