07 августа 2023

Курганец показал американские танки, которые перевозят через Германию на Украину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Партию американских танков отправили через Германию в зону СВО на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Курганской области, который живет в Германии показал, как через страну перевозят американские танки Abrams и другую бронетехнику в зону спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил соотечественник.

«Через Германию перевозят американские танки Abrams и другую военную технику в зону СВО на Украине», — рассказал мужчина. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видно как по железной дороге перевозится бронетехника.

Ранее URA.RU писало, что в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Источники сообщали, что часть бронетехники планировали отправить в августе в Германию для окончательного ремонта. Первую партию танков отправят в сентябре, передавало издание Politico. Позже стало известно, что Пентагон одобрил поставки американской техники и боеприпасов через Европу на территорию Украины.

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Уроженец Курганской области, который живет в Германии показал, как через страну перевозят американские танки Abrams и другую бронетехнику в зону спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил соотечественник. «Через Германию перевозят американские танки Abrams и другую военную технику в зону СВО на Украине», — рассказал мужчина. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видно как по железной дороге перевозится бронетехника. Ранее URA.RU писало, что в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Источники сообщали, что часть бронетехники планировали отправить в августе в Германию для окончательного ремонта. Первую партию танков отправят в сентябре, передавало издание Politico. Позже стало известно, что Пентагон одобрил поставки американской техники и боеприпасов через Европу на территорию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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