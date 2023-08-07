Уроженец Курганской области, который живет в Германии показал, как через страну перевозят американские танки Abrams и другую бронетехнику в зону спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил соотечественник.
«Через Германию перевозят американские танки Abrams и другую военную технику в зону СВО на Украине», — рассказал мужчина. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видно как по железной дороге перевозится бронетехника.
Ранее URA.RU писало, что в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Источники сообщали, что часть бронетехники планировали отправить в августе в Германию для окончательного ремонта. Первую партию танков отправят в сентябре, передавало издание Politico. Позже стало известно, что Пентагон одобрил поставки американской техники и боеприпасов через Европу на территорию Украины.
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