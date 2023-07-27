В США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину

Поставки танков Abrams запланированы на сентябрь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вашингтон планирует передачу танков Abrams для Украины в сентябре текущего года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники.
«В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — приводит слова источников издание
Ранее URA.RU сообщало об анонсе второго контрнаступления Украины с использованием американских танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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