27 июля 2023

В США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину

Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Поставки танков Abrams запланированы на сентябрь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон планирует передачу танков Abrams для Украины в сентябре текущего года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники.

«В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — приводит слова источников издание Politico.

Ранее URA.RU сообщало об анонсе второго контрнаступления Украины с использованием американских танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Вашингтон планирует передачу танков Abrams для Украины в сентябре текущего года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники. «В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — приводит слова источников издание Politico. Ранее URA.RU сообщало об анонсе второго контрнаступления Украины с использованием американских танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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