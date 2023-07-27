В США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину

Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре

28 июля 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Поставки танков Abrams запланированы на сентябрь Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон планирует передачу танков Abrams для Украины в сентябре текущего года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники. «В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — приводит слова источников издание Politico . Ранее URA.RU сообщало об анонсе второго контрнаступления Украины с использованием американских танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вашингтон планирует передачу танков Abrams для Украины в сентябре текущего года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники. «В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — приводит слова источников издание Politico. Ранее URA.RU сообщало об анонсе второго контрнаступления Украины с использованием американских танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.