CNN: Пентагон одобрил отправку Украине первой партии танков Abrams

Первую партию танков Abrams отправят Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пентагон одобрил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Об этом рассказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш.
«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — сказал Буш. Его слова передает телеканал CNN.
По данным издания Politico, США собирались отправить танки Киеву только в сентябре. Солдат ВСУ в Германии уже начали обучать управлению танками Abrams. По словам начальника Генштаба США Марк Милли, Abrams не будут задействованы в контрнаступлении ВСУ, передает RT.
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