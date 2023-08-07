07 августа 2023

CNN: Пентагон одобрил отправку Украине первой партии танков Abrams

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Первую партию танков Abrams отправят Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон одобрил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Об этом рассказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — сказал Буш. Его слова передает телеканал CNN.

По данным издания Politico, США собирались отправить танки Киеву только в сентябре. Солдат ВСУ в Германии уже начали обучать управлению танками Abrams. По словам начальника Генштаба США Марк Милли, Abrams не будут задействованы в контрнаступлении ВСУ, передает RT.

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Пентагон одобрил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Об этом рассказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш. «Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — сказал Буш. Его слова передает телеканал CNN. По данным издания Politico, США собирались отправить танки Киеву только в сентябре. Солдат ВСУ в Германии уже начали обучать управлению танками Abrams. По словам начальника Генштаба США Марк Милли, Abrams не будут задействованы в контрнаступлении ВСУ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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