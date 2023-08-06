06 августа 2023

Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату поединка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марк Цукерберг, цукерберг марк, медведев дмитрий
Марк Цукерберг захотел провести бой с Илоном Маском 26 августа Фото:

Руководитель корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марк Цукерберг принял вызов на поединок от основателя компании SpaceX Илона Маска. Цукерберг в соцсети предложил провести бой 26 августа.

«Я готов уже сегодня. Предложил ему [Илону Маску] дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Марк Цукерберг в одной из своих соцсетей. При этом он отметил, что скептически относится к тому, что Илон Маск согласится на предложенную дату.

Конфликт между Маском и Цукербергом начался в начале июня. Руководитель компании SpaceX предложил организовать бой, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Цукерберг попросил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, однако россиянин отказал.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марк Цукерберг принял вызов на поединок от основателя компании SpaceX Илона Маска. Цукерберг в соцсети предложил провести бой 26 августа. «Я готов уже сегодня. Предложил ему [Илону Маску] дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Марк Цукерберг в одной из своих соцсетей. При этом он отметил, что скептически относится к тому, что Илон Маск согласится на предложенную дату. Конфликт между Маском и Цукербергом начался в начале июня. Руководитель компании SpaceX предложил организовать бой, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Цукерберг попросил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, однако россиянин отказал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...