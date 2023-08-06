Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату поединка

07 августа 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Марк Цукерберг захотел провести бой с Илоном Маском 26 августа Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации © URA.RU Руководитель корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марк Цукерберг принял вызов на поединок от основателя компании SpaceX Илона Маска. Цукерберг в соцсети предложил провести бой 26 августа. «Я готов уже сегодня. Предложил ему [Илону Маску] дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Марк Цукерберг в одной из своих соцсетей. При этом он отметил, что скептически относится к тому, что Илон Маск согласится на предложенную дату. Конфликт между Маском и Цукербергом начался в начале июня. Руководитель компании SpaceX предложил организовать бой, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Цукерберг попросил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, однако россиянин отказал.

Руководитель корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марк Цукерберг принял вызов на поединок от основателя компании SpaceX Илона Маска. Цукерберг в соцсети предложил провести бой 26 августа. «Я готов уже сегодня. Предложил ему [Илону Маску] дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Марк Цукерберг в одной из своих соцсетей. При этом он отметил, что скептически относится к тому, что Илон Маск согласится на предложенную дату. Конфликт между Маском и Цукербергом начался в начале июня. Руководитель компании SpaceX предложил организовать бой, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Цукерберг попросил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, однако россиянин отказал.