Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом

04 августа 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — заявил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский организовывал данный проект. Ранее, 22 июня, Цукерберг согласился на предложение Маска выяснить отношения в поединке. Тот пригласил главу Meta на бой после того, как в сети появились данные о планах компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter- прим URA.RU), которым владеет Маск, передает деловое издание «Взгляд». Мужчины договорились устроить сражение на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск позже сообщила, что отменила бой сына с Цукербергом. 29 июня Маск сообщил, что бой может состояться в Колизее.

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — заявил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский организовывал данный проект. Ранее, 22 июня, Цукерберг согласился на предложение Маска выяснить отношения в поединке. Тот пригласил главу Meta на бой после того, как в сети появились данные о планах компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter- прим URA.RU), которым владеет Маск, передает деловое издание «Взгляд». Мужчины договорились устроить сражение на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск позже сообщила, что отменила бой сына с Цукербергом. 29 июня Маск сообщил, что бой может состояться в Колизее.