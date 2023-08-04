Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Хабиб Нурмагомедов. Москва, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга Фото:

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — заявил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский организовывал данный проект.

Ранее, 22 июня, Цукерберг согласился на предложение Маска выяснить отношения в поединке. Тот пригласил главу Meta на бой после того, как в сети появились данные о планах компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter- прим URA.RU), которым владеет Маск, передает деловое издание «Взгляд». Мужчины договорились устроить сражение на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск позже сообщила, что отменила бой сына с Цукербергом. 29 июня Маск сообщил, что бой может состояться в Колизее.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — заявил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский организовывал данный проект. Ранее, 22 июня, Цукерберг согласился на предложение Маска выяснить отношения в поединке. Тот пригласил главу Meta на бой после того, как в сети появились данные о планах компании запустить приложение — конкурент X («икс», ранее Twitter- прим URA.RU), которым владеет Маск, передает деловое издание «Взгляд». Мужчины договорились устроить сражение на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск позже сообщила, что отменила бой сына с Цукербергом. 29 июня Маск сообщил, что бой может состояться в Колизее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...