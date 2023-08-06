«Коммерсант»: первый завод аккумуляторов для дронов построят в РФ через полтора года

07 августа 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Завод с аккумуляторами для дронов в РФ появится к 2025 году Фото: Московец Илья © URA.RU В Подмосковье к 2025 году планируют запустить первый завод промышленного производства аккумуляторов для беспилотников. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей. «„Инэнерджи“ и „Транспорт будущего“ планируют в 2025 году запустить в Подмосковье завод „Металион“ по производству литий-ионных аккумуляторов для беспилотников и электротранспорта. Инвестиции в „Металион“ составят 25 миллиардов рублей», — передает данные обеих компаний « Коммерсант ». На заводе будут производить ключевые материалы, аккумуляторы и батареи малой емкости для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи, которые нужны для электротранспорта. По словам генерального директора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, задача завода — предотвращение проблем с поставками зарубежных комплектующих для беспилотников. Ранее URA.RU передавало слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, что Россия готова к запуску и развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Он отметил, что все образцы дронов достойны уровня мировых достижений.

В Подмосковье к 2025 году планируют запустить первый завод промышленного производства аккумуляторов для беспилотников. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей. «„Инэнерджи“ и „Транспорт будущего“ планируют в 2025 году запустить в Подмосковье завод „Металион“ по производству литий-ионных аккумуляторов для беспилотников и электротранспорта. Инвестиции в „Металион“ составят 25 миллиардов рублей», — передает данные обеих компаний «Коммерсант». На заводе будут производить ключевые материалы, аккумуляторы и батареи малой емкости для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи, которые нужны для электротранспорта. По словам генерального директора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, задача завода — предотвращение проблем с поставками зарубежных комплектующих для беспилотников. Ранее URA.RU передавало слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, что Россия готова к запуску и развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Он отметил, что все образцы дронов достойны уровня мировых достижений.