Белоусов: Россия готова к развитию отрасли беспилотных систем

Андрей Белоусов отметил, что для развития новой отрасли надо решить вопрос с финансированием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова к запуску и развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске.

«Архипелаг 2023» показал, что мы в принципе готовы к старту новой отрасли. <…> У нас практически есть вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — заявил Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что все образцы дронов достойны уровня мировых достижений.

На данный момент остается вопрос с финансированием. Белоусов уверен, что проект сможет получить должные инвестиции по причине того, что развитие такой отрасли в экономике — приоритетная задача.

Перед запуском отрасли были структурированы все федеральные проекты, которые ее касаются. По заявлению Белоусова, 1 сентября правительство России должно утвердить программу. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил исполнительному органу власти согласовать соответствующий пакет документов.

Накануне выступления Белоусов поручил АНО «Платформа НТИ» разработать концепцию связи космических объектов России с дронами. По его словам, к 2024 году планируется разработка закона, передает ТАСС.