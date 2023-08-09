В Кургане автомобиль насмерть сбил мать и двухлетнего ребенка

Женщина и ребенок скончались на месте происшествия
В первом микрорайоне Заозерного в Кургане 23-летний водитель насмерть сбил женщину и ее двухлетнего ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе курганской Госавтоинспекции.
«Около 22:00, 9 августа, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 31-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщается в ведомстве.
ДТП произошло по улице Мостостроителей. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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