В Кургане автомобиль насмерть сбил мать и двухлетнего ребенка

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Женщина и ребенок скончались на месте происшествия Фото:

В первом микрорайоне Заозерного в Кургане 23-летний водитель насмерть сбил женщину и ее двухлетнего ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе курганской Госавтоинспекции.

«Около 22:00, 9 августа, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 31-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщается в ведомстве.

ДТП произошло по улице Мостостроителей. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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В первом микрорайоне Заозерного в Кургане 23-летний водитель насмерть сбил женщину и ее двухлетнего ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. «Около 22:00, 9 августа, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 31-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщается в ведомстве. ДТП произошло по улице Мостостроителей. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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