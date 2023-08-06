Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения обломков ракеты

07 августа 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

«Роскосмос» проведет испытания межпланетной станции «Луна-25» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Жителей поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют из-за испытания межпланетной станции «Луна-25». Людей вывезут из зоны падения первой ступени ракетоносителя. «Провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником „Луна-25“ над территорией Верхнебуреинского района. <…> Жителей Шахтинска вывезут 11 августа», — уточнил глава района Алексей Маслов в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что помимо поселка в предполагаемую зону падения ракетной ступени попадут устья нескольких рек и район паромной переправы на реке Бурея. «Роскосмос» впервые за 50 лет запустит российскую лунную станцию «Луна-25». 11 августа ее планируется отправить на Южный полюс Луны. Целями запуска являются отработка приземления и разведка. Ранее Центр подготовки космонавтов озвучил новые требования к космонавтам. Основные из них — крепкое здоровье, коммуникабельность и хорошая память.

Жителей поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют из-за испытания межпланетной станции «Луна-25». Людей вывезут из зоны падения первой ступени ракетоносителя. «Провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником „Луна-25“ над территорией Верхнебуреинского района. <…> Жителей Шахтинска вывезут 11 августа», — уточнил глава района Алексей Маслов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что помимо поселка в предполагаемую зону падения ракетной ступени попадут устья нескольких рек и район паромной переправы на реке Бурея. «Роскосмос» впервые за 50 лет запустит российскую лунную станцию «Луна-25». 11 августа ее планируется отправить на Южный полюс Луны. Целями запуска являются отработка приземления и разведка. Ранее Центр подготовки космонавтов озвучил новые требования к космонавтам. Основные из них — крепкое здоровье, коммуникабельность и хорошая память.