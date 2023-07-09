Как россияне смогут улететь в космос

В России утвержден новый порядок отбора кандидатов в космонавты. Это потребовалось из-за поправок в законы о космической деятельности и о госкорпорации «Роскосмос», которые были приняты в июне. О том, как в отряд космонавтов попасть простому человеку — в материале URA.RU.
Как попадают в отряд космонавтов
Обучение кандидатов занимается подведомственный «Роскосмосу» Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК). Для того чтобы попасть в отряд, нужно пройти конкурсный отбор. В открытом конкурсном наборе могут участвовать все желающие. «Роскосмос» публично объявляет об отборе кандидатов за два месяца до его начала, указывая сроки подачи документов и требования к соискателям. По данным «Парламентской газеты», за всю историю космических полетов в России проводили только три открытых набора в отряд космонавтов — в 2012, 2018 и 2021 годах. По итогам в отряд попали 20 человек, на орбите побывали только пять из них. Закрытые отборы в отряд космонавтов проходят на предприятиях и в воинских частях без афиширования.
Требования к кандидатам в космонавты
Требования к кандидатам в отряд космонавтов обширны. Из общих — дееспособность, отсутствие судимости, высшее образование. Профиль образования имеет значение — это должна быть техническая специальность. Требуется знание хотя бы одного иностранного языка.
Кандидат в космонавты должен обладать крепким здоровьем. В списке болезней, наличие которых исключает полеты в космос, 80 пунктов. Рост кандидата должен быть от 150 до 190 сантиметров, вес — от 50 до 90 килограммов, длина ступни — не больше 29,5 сантиметра, поперечный размер плечевой области — до 52 сантиметров, обхват груди — от 94 до 112 сантиметров.
Кандидат должен обладать выносливостью, ловкостью, гибкостью, силой. Это проверяют с помощью специальных тестов. Психологическое состояние кандидата оценивают специалисты. Он должен быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, способным к обучению, иметь хорошую память.
Соответствие всем озвученным требованиям не гарантирует попадание в отряд. Решение по каждой кандидатуре принимает специальная комиссия.
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