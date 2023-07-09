Как россияне смогут улететь в космос

Центр подготовки космонавтов озвучил новые требования к кандидатам

09 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Кандидаты в космонавты проходят специальные тесты Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России утвержден новый порядок отбора кандидатов в космонавты. Это потребовалось из-за поправок в законы о космической деятельности и о госкорпорации «Роскосмос», которые были приняты в июне. О том, как в отряд космонавтов попасть простому человеку — в материале URA.RU. Как попадают в отряд космонавтов Обучение кандидатов занимается подведомственный «Роскосмосу» Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК). Для того чтобы попасть в отряд, нужно пройти конкурсный отбор. В открытом конкурсном наборе могут участвовать все желающие. «Роскосмос» публично объявляет об отборе кандидатов за два месяца до его начала, указывая сроки подачи документов и требования к соискателям. По данным «Парламентской газеты», за всю историю космических полетов в России проводили только три открытых набора в отряд космонавтов — в 2012, 2018 и 2021 годах. По итогам в отряд попали 20 человек, на орбите побывали только пять из них. Закрытые отборы в отряд космонавтов проходят на предприятиях и в воинских частях без афиширования. Требования к кандидатам в космонавты Требования к кандидатам в отряд космонавтов обширны. Из общих — дееспособность, отсутствие судимости, высшее образование. Профиль образования имеет значение — это должна быть техническая специальность. Требуется знание хотя бы одного иностранного языка. Кандидат в космонавты должен обладать крепким здоровьем. В списке болезней, наличие которых исключает полеты в космос, 80 пунктов. Рост кандидата должен быть от 150 до 190 сантиметров, вес — от 50 до 90 килограммов, длина ступни — не больше 29,5 сантиметра, поперечный размер плечевой области — до 52 сантиметров, обхват груди — от 94 до 112 сантиметров. Кандидат должен обладать выносливостью, ловкостью, гибкостью, силой. Это проверяют с помощью специальных тестов. Психологическое состояние кандидата оценивают специалисты. Он должен быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, способным к обучению, иметь хорошую память. Соответствие всем озвученным требованиям не гарантирует попадание в отряд. Решение по каждой кандидатуре принимает специальная комиссия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России утвержден новый порядок отбора кандидатов в космонавты. Это потребовалось из-за поправок в законы о космической деятельности и о госкорпорации «Роскосмос», которые были приняты в июне. О том, как в отряд космонавтов попасть простому человеку — в материале URA.RU. Обучение кандидатов занимается подведомственный «Роскосмосу» Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК). Для того чтобы попасть в отряд, нужно пройти конкурсный отбор. В открытом конкурсном наборе могут участвовать все желающие. «Роскосмос» публично объявляет об отборе кандидатов за два месяца до его начала, указывая сроки подачи документов и требования к соискателям. По данным «Парламентской газеты», за всю историю космических полетов в России проводили только три открытых набора в отряд космонавтов — в 2012, 2018 и 2021 годах. По итогам в отряд попали 20 человек, на орбите побывали только пять из них. Закрытые отборы в отряд космонавтов проходят на предприятиях и в воинских частях без афиширования. Требования к кандидатам в отряд космонавтов обширны. Из общих — дееспособность, отсутствие судимости, высшее образование. Профиль образования имеет значение — это должна быть техническая специальность. Требуется знание хотя бы одного иностранного языка. Кандидат в космонавты должен обладать крепким здоровьем. В списке болезней, наличие которых исключает полеты в космос, 80 пунктов. Рост кандидата должен быть от 150 до 190 сантиметров, вес — от 50 до 90 килограммов, длина ступни — не больше 29,5 сантиметра, поперечный размер плечевой области — до 52 сантиметров, обхват груди — от 94 до 112 сантиметров. Кандидат должен обладать выносливостью, ловкостью, гибкостью, силой. Это проверяют с помощью специальных тестов. Психологическое состояние кандидата оценивают специалисты. Он должен быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, способным к обучению, иметь хорошую память. Соответствие всем озвученным требованиям не гарантирует попадание в отряд. Решение по каждой кандидатуре принимает специальная комиссия.