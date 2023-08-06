06 августа 2023
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В ЯНАО назвали самые дефицитные профессии

HeadHunter: самые дефицитные профессии в ЯНАО — повар и торговый представитель
© Служба новостей «URA.RU»
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Повара и торговые представители возглавили рейтинг дефицитных профессий Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается дефицит поваров и торговых представителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, в топ самых дефицитных вакансий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала.

«Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в ЯНАО возглавили повара и торговые представители — на одну вакансию приходится по 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще четыре специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий — это администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 0,6), а также операторы call-центров и фармацевты (по 0,8 резюме на вакансию)», — поясняют специалисты.

Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли продавцы, сварщики, директора магазинов, врачи, геодезисты и машинисты, прорабы, монтажники и менеджеры по продажам. Аналитики отмечают, что значительная часть специализаций, попавших в топ дефицитных, относится к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала.

Ранее сообщалось, что на Ямале наблюдается дефицит офтальмологов и инфекционистов. На одну вакансию приходилось всего по 0,1 резюме.

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В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается дефицит поваров и торговых представителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, в топ самых дефицитных вакансий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. «Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в ЯНАО возглавили повара и торговые представители — на одну вакансию приходится по 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще четыре специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий — это администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 0,6), а также операторы call-центров и фармацевты (по 0,8 резюме на вакансию)», — поясняют специалисты. Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли продавцы, сварщики, директора магазинов, врачи, геодезисты и машинисты, прорабы, монтажники и менеджеры по продажам. Аналитики отмечают, что значительная часть специализаций, попавших в топ дефицитных, относится к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Ранее сообщалось, что на Ямале наблюдается дефицит офтальмологов и инфекционистов. На одну вакансию приходилось всего по 0,1 резюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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