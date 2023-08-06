В ЯНАО назвали самые дефицитные профессии

HeadHunter: самые дефицитные профессии в ЯНАО — повар и торговый представитель

07 августа 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Повара и торговые представители возглавили рейтинг дефицитных профессий Фото: Илья Московец © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается дефицит поваров и торговых представителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, в топ самых дефицитных вакансий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. «Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в ЯНАО возглавили повара и торговые представители — на одну вакансию приходится по 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще четыре специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий — это администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 0,6), а также операторы call-центров и фармацевты (по 0,8 резюме на вакансию)», — поясняют специалисты. Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли продавцы, сварщики, директора магазинов, врачи, геодезисты и машинисты, прорабы, монтажники и менеджеры по продажам. Аналитики отмечают, что значительная часть специализаций, попавших в топ дефицитных, относится к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Ранее сообщалось, что на Ямале наблюдается дефицит офтальмологов и инфекционистов. На одну вакансию приходилось всего по 0,1 резюме.

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается дефицит поваров и торговых представителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, в топ самых дефицитных вакансий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. «Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в ЯНАО возглавили повара и торговые представители — на одну вакансию приходится по 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще четыре специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий — это администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 0,6), а также операторы call-центров и фармацевты (по 0,8 резюме на вакансию)», — поясняют специалисты. Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли продавцы, сварщики, директора магазинов, врачи, геодезисты и машинисты, прорабы, монтажники и менеджеры по продажам. Аналитики отмечают, что значительная часть специализаций, попавших в топ дефицитных, относится к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Ранее сообщалось, что на Ямале наблюдается дефицит офтальмологов и инфекционистов. На одну вакансию приходилось всего по 0,1 резюме.