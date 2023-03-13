13 марта 2023
12 марта 2023

В ЯНАО назвали самых дефицитных врачей

Офтальмологи и инфекционисты стали самыми дефицитными врачами в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в ЯНАО возглавили офтальмологи и инфекционисты Фото:

Самые дефицитные врачи в Ямало-Ненецком автономном округе — офтальмологи и инфекционисты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме.

«Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в ЯНАО возглавили офтальмологи и инфекционисты — на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с рентгенологами (0,2) и педиатрами (0,3)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача — 0,6 резюме. Также в топ самых дефицитных специализаций среди врачей за первые два месяца 2023 года вошли: хирург, кардиолог, стоматолог, нарколог, психиатр, невролог, педиатр и рентгенолог.

Ранее сообщалось, что в регионе врачам готовы платить в два раза больше, чем чиновникам. Медикам предлагали зарплату до 252 313 рублей.

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Самые дефицитные врачи в Ямало-Ненецком автономном округе — офтальмологи и инфекционисты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. «Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в ЯНАО возглавили офтальмологи и инфекционисты — на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с рентгенологами (0,2) и педиатрами (0,3)», — говорится в сообщении. В пресс-службе компании уточнили, что на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача — 0,6 резюме. Также в топ самых дефицитных специализаций среди врачей за первые два месяца 2023 года вошли: хирург, кардиолог, стоматолог, нарколог, психиатр, невролог, педиатр и рентгенолог. Ранее сообщалось, что в регионе врачам готовы платить в два раза больше, чем чиновникам. Медикам предлагали зарплату до 252 313 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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