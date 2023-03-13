В ЯНАО назвали самых дефицитных врачей

Офтальмологи и инфекционисты стали самыми дефицитными врачами в ЯНАО

Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в ЯНАО возглавили офтальмологи и инфекционисты Фото: Нина Калинина © URA.RU

Самые дефицитные врачи в Ямало-Ненецком автономном округе — офтальмологи и инфекционисты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru, на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме.

«Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в ЯНАО возглавили офтальмологи и инфекционисты — на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с рентгенологами (0,2) и педиатрами (0,3)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача — 0,6 резюме. Также в топ самых дефицитных специализаций среди врачей за первые два месяца 2023 года вошли: хирург, кардиолог, стоматолог, нарколог, психиатр, невролог, педиатр и рентгенолог.

Ранее сообщалось, что в регионе врачам готовы платить в два раза больше, чем чиновникам. Медикам предлагали зарплату до 252 313 рублей.