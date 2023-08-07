«Яндекс» защитит россиян от украинских телефонных мошенников

Компания «Яндекс» запустила функцию определения номеров в мессенджерах Viber и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы защитить граждан от звонков мошенников. Такая мера была принята на фоне звонков от украинских злоумышленников в мессенджерах.
«Определитель „Яндекса“ сообщит пользователю о возможной цели звонка с незнакомого номера. Сервис предупреждает как о негативных входящих абонентах, в том числе о мошенниках, спаме или рекламе, так и о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и тому подобное», — рассказал РБК представитель компании.
Уточняется, что для сотовой связи «Яндекс» запустил определитель еще в 2018 году. Функционал доступен для пользователей операционных систем iOS и Android. Чтобы подключить расширение, необходимо установить приложение «Яндекс с Алисой».
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать популярные в России мессенджеры для кражи денег. По данным российских банкиров, 95% звонков от злоумышленников идут из украинского Днепра, передает Life. Для защиты от преступников в СМИ советовали ни при каких обстоятельствах не вступать в разговор с мошенниками, пишут «Дни.ру».
*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ
Компания «Яндекс» запустила функцию определения номеров в мессенджерах Viber и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы защитить граждан от звонков мошенников. Такая мера была принята на фоне звонков от украинских злоумышленников в мессенджерах. «Определитель „Яндекса“ сообщит пользователю о возможной цели звонка с незнакомого номера. Сервис предупреждает как о негативных входящих абонентах, в том числе о мошенниках, спаме или рекламе, так и о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и тому подобное», — рассказал РБК представитель компании. Уточняется, что для сотовой связи «Яндекс» запустил определитель еще в 2018 году. Функционал доступен для пользователей операционных систем iOS и Android. Чтобы подключить расширение, необходимо установить приложение «Яндекс с Алисой». Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать популярные в России мессенджеры для кражи денег. По данным российских банкиров, 95% звонков от злоумышленников идут из украинского Днепра, передает Life. Для защиты от преступников в СМИ советовали ни при каких обстоятельствах не вступать в разговор с мошенниками, пишут «Дни.ру». *WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ