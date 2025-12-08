Рождаемость в России продолжает снижаться, заявил президент Владимир Путин

Президент России заявил, что в стране недостаточно мер для улучшения демографической ситуации Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Рождаемость в России продолжает снижаться», — сказал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, мер, принимаемых для улучшения демографии, недостаточно.