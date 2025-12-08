Рождаемость в России продолжает снижаться, заявил президент Владимир Путин
Президент России заявил, что в стране недостаточно мер для улучшения демографической ситуации
В России продолжает снижаться рождаемость. Об этом сказал президент России Владимир Путин.
«Рождаемость в России продолжает снижаться», — сказал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, мер, принимаемых для улучшения демографии, недостаточно.
Ранее аналитики Института экономики РАН заявили, что из-за демографической ситуации в России, через десять лет доля граждан пенсионного возраста составит около 25%. Также в ближайшее время может ожидаться снижение уровня работающего населения. Такой риск обусловлен снижением уровня рождаемости и увеличением средней продолжительности жизни.
