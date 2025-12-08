Логотип РИА URA.RU
Общество

Рождаемость в России продолжает снижаться, заявил президент Владимир Путин

Путин: в России снижается рождаемость
08 декабря 2025 в 18:55
Президент России заявил, что в стране недостаточно мер для улучшения демографической ситуации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России продолжает снижаться рождаемость. Об этом сказал президент России Владимир Путин

«Рождаемость в России продолжает снижаться», — сказал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, мер, принимаемых для улучшения демографии, недостаточно. 

Ранее аналитики Института экономики РАН заявили, что из-за демографической ситуации в России, через десять лет доля граждан пенсионного возраста составит около 25%. Также в ближайшее время может ожидаться снижение уровня работающего населения. Такой риск обусловлен снижением уровня рождаемости и увеличением средней продолжительности жизни.

Комментарии (6)
  • Уася
    08 декабря 2025 20:04
    И насколько у нас продолжительность жизни поднялась?
  • Иван Шадр
    08 декабря 2025 19:42
    Наконец-то правду сказал! Дай бесплатно квартиры, и народ будет рожать!
  • Причем тут
    08 декабря 2025 19:20
    Меры для демографии? Государство не может понять что с народом надо вести дела честно, жизнь это не балаган и не сделки на бирже, народ все понимает и реагирует как надо ему, а не власти!
  • Олег
    08 декабря 2025 19:19
    Так никаких особо мер для повышения рождаемости не принималось, в части воздействия на так называемых чайлдфри. Они не реагируют на бонусы от государства, так как их философия построена на эгоизме. Такие люди понимают только санкции, к примеру: налог на бездетность.
Добавить комментарий
