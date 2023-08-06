Тюменка просит скинуться деньгами, чтобы спасти свой бизнес

Владелица кофейни в Тюмени организовала сбор средств, чтобы не закрыть бизнес

07 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Для поддержки тюменской кофейни требуется полтора миллиона рублей, которые нужно собрать до 12 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маргарита Лебедева, предприниматель из Тюмени, просит горожан скинуться, чтобы не закрывать свой бизнес — концептуальную кофейню «Аида». Сбор средств она организовала в своих соцсетях и на специальном сайте. На поддержку бизнеса требуется полтора миллиона рублей. «Я больше не хочу брать в долг, кредитоваться, перекручиваться, изощряться. <…>У меня есть время до 12 августа включительно. Мне нужно собрать 1 500 000 рублей, чтобы мы остались в нашем помещении и уверенно продолжили путь. Это очень точная и очень реальная сумма, но в сжатый срок для человека, который устал бежать и почти потерял ориентир, она фатальна», — такое послание оставила на сайте сбора Маргарита Лебедева. Предприниматель посчитала, чтобы собрать полтора миллиона рублей, нужно, чтобы полторы тысячи человек перевели на счет кофейни «адекватную» тысячу рублей. В качестве лотов Лебедева предлагает приобрести коробку миндального или печенья с фундуком, чашку кофе и плитку шоколада — стоимость каждой позиции — 1 000 рублей. Самый дорогой лот — встреча с самой бизнесвумен стоимостью 5 000 рублей. Корреспонденту URA.RU тюменка сообщила, что помощь поступает не только из родного города. «Мы получили мощнейший отклик от множества совершенно разных людей. И это не только тюменцы, еще — Екатеринбург, Омск, Москва, Петербург, Краснодар, Ставрополь, Самара, Сургут, Нижний Новгород и даже жители других стран», — сообщила Маргарита Лебедева. Девушка пообещала приложить все силы, чтобы бренд жил и радовал тюменцев и гостей города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маргарита Лебедева, предприниматель из Тюмени, просит горожан скинуться, чтобы не закрывать свой бизнес — концептуальную кофейню «Аида». Сбор средств она организовала в своих соцсетях и на специальном сайте. На поддержку бизнеса требуется полтора миллиона рублей. «Я больше не хочу брать в долг, кредитоваться, перекручиваться, изощряться. <…>У меня есть время до 12 августа включительно. Мне нужно собрать 1 500 000 рублей, чтобы мы остались в нашем помещении и уверенно продолжили путь. Это очень точная и очень реальная сумма, но в сжатый срок для человека, который устал бежать и почти потерял ориентир, она фатальна», — такое послание оставила на сайте сбора Маргарита Лебедева. Предприниматель посчитала, чтобы собрать полтора миллиона рублей, нужно, чтобы полторы тысячи человек перевели на счет кофейни «адекватную» тысячу рублей. В качестве лотов Лебедева предлагает приобрести коробку миндального или печенья с фундуком, чашку кофе и плитку шоколада — стоимость каждой позиции — 1 000 рублей. Самый дорогой лот — встреча с самой бизнесвумен стоимостью 5 000 рублей. Корреспонденту URA.RU тюменка сообщила, что помощь поступает не только из родного города. «Мы получили мощнейший отклик от множества совершенно разных людей. И это не только тюменцы, еще — Екатеринбург, Омск, Москва, Петербург, Краснодар, Ставрополь, Самара, Сургут, Нижний Новгород и даже жители других стран», — сообщила Маргарита Лебедева. Девушка пообещала приложить все силы, чтобы бренд жил и радовал тюменцев и гостей города.