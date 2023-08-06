В Перми автомобилистам станет сложней найти бесплатную парковку

В Перми территория, где водителям за парковку машин придется платить, расширяется. С 14 августа бесплатно машину нельзя будет оставить на новых участках Комсомольского проспекта, улиц Белинского, Сибирская, Окулова, сообщили в мэрии.
«С 14 августа зона платных парковок №101 будет установлена на следующих участках центральных улиц: Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского; улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской; улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева; улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова», — говорится на сайте администрации Перми. Стоимость парковки составит 20 рублей в час.
Чиновники утверждают, что это решение продиктовано «исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети». Штраф за неоплату парковки в Перми составляет тысячу рублей, а при повторном нарушении — две тысячи.
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