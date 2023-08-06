06 августа 2023
05 августа 2023

В Перми автомобилистам станет сложней найти бесплатную парковку

Власти Перми расширяют зону платной парковки с 14 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, знак парковка, дорожный знак, стоянка, спальный район, парковка автомобилей, парковка
Бесплатных парковок в Перми становится меньше Фото:

В Перми территория, где водителям за парковку машин придется платить, расширяется. С 14 августа бесплатно машину нельзя будет оставить на новых участках Комсомольского проспекта, улиц Белинского, Сибирская, Окулова, сообщили в мэрии.

«С 14 августа зона платных парковок №101 будет установлена на следующих участках центральных улиц: Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского; улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской; улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева; улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова», — говорится на сайте администрации Перми. Стоимость парковки составит 20 рублей в час.

Чиновники утверждают, что это решение продиктовано «исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети». Штраф за неоплату парковки в Перми составляет тысячу рублей, а при повторном нарушении — две тысячи.

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В Перми территория, где водителям за парковку машин придется платить, расширяется. С 14 августа бесплатно машину нельзя будет оставить на новых участках Комсомольского проспекта, улиц Белинского, Сибирская, Окулова, сообщили в мэрии. «С 14 августа зона платных парковок №101 будет установлена на следующих участках центральных улиц: Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского; улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской; улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева; улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова», — говорится на сайте администрации Перми. Стоимость парковки составит 20 рублей в час. Чиновники утверждают, что это решение продиктовано «исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети». Штраф за неоплату парковки в Перми составляет тысячу рублей, а при повторном нарушении — две тысячи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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