В Перми автомобилистам станет сложней найти бесплатную парковку

Власти Перми расширяют зону платной парковки с 14 августа

07 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Бесплатных парковок в Перми становится меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми территория, где водителям за парковку машин придется платить, расширяется. С 14 августа бесплатно машину нельзя будет оставить на новых участках Комсомольского проспекта, улиц Белинского, Сибирская, Окулова, сообщили в мэрии. «С 14 августа зона платных парковок №101 будет установлена на следующих участках центральных улиц: Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского; улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской; улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева; улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова», — говорится на сайте администрации Перми. Стоимость парковки составит 20 рублей в час. Чиновники утверждают, что это решение продиктовано «исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети». Штраф за неоплату парковки в Перми составляет тысячу рублей, а при повторном нарушении — две тысячи.

В Перми территория, где водителям за парковку машин придется платить, расширяется. С 14 августа бесплатно машину нельзя будет оставить на новых участках Комсомольского проспекта, улиц Белинского, Сибирская, Окулова, сообщили в мэрии. «С 14 августа зона платных парковок №101 будет установлена на следующих участках центральных улиц: Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского; улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской; улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева; улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова», — говорится на сайте администрации Перми. Стоимость парковки составит 20 рублей в час. Чиновники утверждают, что это решение продиктовано «исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети». Штраф за неоплату парковки в Перми составляет тысячу рублей, а при повторном нарушении — две тысячи.