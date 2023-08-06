06 августа 2023
05 августа 2023

Вместе с Турчаком в Пермь приедет топ-менеджер «Газпрома»

В Перми ждут гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, кобылкин дмитрий, густов сергей
Сергей Густов обсудит газофикацию в Прикамье Фото:

В Перми ожидается визит гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он должен прибыть в город 29 августа, пишут СМИ.

«На 29 августа намечен визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Он поучаствует в открытии отремонтированного сквера им. Гоголя. Проект реализовывал «Газпром». По данным URA.RU, топ-менеджер также должен принять участие в совещании по социальной догазификации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь 29 августа прибудет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме участия в совещании по догазификации он должен лично вручить партбилет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

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В Перми ожидается визит гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он должен прибыть в город 29 августа, пишут СМИ. «На 29 августа намечен визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Он поучаствует в открытии отремонтированного сквера им. Гоголя. Проект реализовывал «Газпром». По данным URA.RU, топ-менеджер также должен принять участие в совещании по социальной догазификации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь 29 августа прибудет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме участия в совещании по догазификации он должен лично вручить партбилет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
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