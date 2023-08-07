Суд сохранил в силе приговор напавшему на казанскую гимназию Галявиеву

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Апелляционный суд оставил пожизненное заключение Ильназу Галявиеву Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Четвертый апелляционный нижегородский суд общей юрисдикции оставил наказание в виде пожизненного лишения свободы Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. До этого преступник пытался оспорить свой приговор.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева оставить без изменений. Апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — заявил судья Николай Волков. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.

В результате стрельбы, устроенной Галявиевом, погибло семь учеников и два учителя. Стрелок признал свою вину. Позже его приговорили к пожизненному тюремному заключению, пишет Life.

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Четвертый апелляционный нижегородский суд общей юрисдикции оставил наказание в виде пожизненного лишения свободы Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. До этого преступник пытался оспорить свой приговор. «Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева оставить без изменений. Апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — заявил судья Николай Волков. Его слова приводит корреспондент РИА Новости. В результате стрельбы, устроенной Галявиевом, погибло семь учеников и два учителя. Стрелок признал свою вину. Позже его приговорили к пожизненному тюремному заключению, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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