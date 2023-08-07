Суд сохранил в силе приговор напавшему на казанскую гимназию Галявиеву

Четвертый апелляционный нижегородский суд общей юрисдикции оставил наказание в виде пожизненного лишения свободы Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. До этого преступник пытался оспорить свой приговор.
«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева оставить без изменений. Апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — заявил судья Николай Волков. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.
В результате стрельбы, устроенной Галявиевом, погибло семь учеников и два учителя. Стрелок признал свою вину. Позже его приговорили к пожизненному тюремному заключению, пишет
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