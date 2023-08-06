Директор управляющей компании из ЯНАО вдвое завышал цены на отопление

В Тазовском районе ЯНАО директор управляющей компании в два раза увеличил плату за отопление, при этом оказывая услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый.
«Жительница Тазовского района [сообщила депутату], что с ноября прошлого года платежи за отопление выросли более чем в два раза, но батареи в ее квартире так и остались едва теплые. Обращения в управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию не принесли результата — сплошные отписки», — написал Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Чтобы разобраться в проблеме, Погорелый направил запрос в районную прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что УК самовольно сливала воду из системы отопления, что привело к необоснованному удорожанию коммунальных услуг для жителей обслуживаемого дома.
По итогу проверки директору управляющей компании вынесено представление о перерасчете коммунальных платежей в пользу жильцов. Также, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.
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