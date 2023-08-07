Мятежники в Нигере: две страны Центральной Африки готовят интервенцию

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Две центральноафриканские страны планируют интервенцию в Нигер, пишет ANP Фото:

Национальный совет по охране Отечества (CNSP), который является руководящим органом в Нигере, объявил о начале предварительного развертывания сил стран Центральной Африки для интервенции. Об этом пишет агентство ANP.

«В Нигере Национальный совет по охране Отечества объявил о предварительном развертывании сил против Нигера в двух странах Центральной Африки», — говорится в материале агентства. Там добавили, что CNSP предупреждает, что любое государство, участвующее в военных действиях против Нигера, будет считаться союзником. Военные власти Нигера отмечают, что планирование военной интервенции было осуществлено, несмотря на неодобрение населения и экономического сообщества стран Западной Африки, заключили в агентстве.

Ранее стало известно, что мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер» во время визита одного из лидеров переворота в Мали. Запрос был связан с удержанием власти. Об этом сообщают малийские источники и французский дипломат.

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Национальный совет по охране Отечества (CNSP), который является руководящим органом в Нигере, объявил о начале предварительного развертывания сил стран Центральной Африки для интервенции. Об этом пишет агентство ANP. «В Нигере Национальный совет по охране Отечества объявил о предварительном развертывании сил против Нигера в двух странах Центральной Африки», — говорится в материале агентства. Там добавили, что CNSP предупреждает, что любое государство, участвующее в военных действиях против Нигера, будет считаться союзником. Военные власти Нигера отмечают, что планирование военной интервенции было осуществлено, несмотря на неодобрение населения и экономического сообщества стран Западной Африки, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер» во время визита одного из лидеров переворота в Мали. Запрос был связан с удержанием власти. Об этом сообщают малийские источники и французский дипломат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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