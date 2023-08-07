Мятежники в Нигере: две страны Центральной Африки готовят интервенцию

07 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Две центральноафриканские страны планируют интервенцию в Нигер, пишет ANP Фото: Сергей Русанов © URA.RU Национальный совет по охране Отечества (CNSP), который является руководящим органом в Нигере, объявил о начале предварительного развертывания сил стран Центральной Африки для интервенции. Об этом пишет агентство ANP. «В Нигере Национальный совет по охране Отечества объявил о предварительном развертывании сил против Нигера в двух странах Центральной Африки», — говорится в материале агентства. Там добавили, что CNSP предупреждает, что любое государство, участвующее в военных действиях против Нигера, будет считаться союзником. Военные власти Нигера отмечают, что планирование военной интервенции было осуществлено, несмотря на неодобрение населения и экономического сообщества стран Западной Африки, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер» во время визита одного из лидеров переворота в Мали. Запрос был связан с удержанием власти. Об этом сообщают малийские источники и французский дипломат.

Национальный совет по охране Отечества (CNSP), который является руководящим органом в Нигере, объявил о начале предварительного развертывания сил стран Центральной Африки для интервенции. Об этом пишет агентство ANP. «В Нигере Национальный совет по охране Отечества объявил о предварительном развертывании сил против Нигера в двух странах Центральной Африки», — говорится в материале агентства. Там добавили, что CNSP предупреждает, что любое государство, участвующее в военных действиях против Нигера, будет считаться союзником. Военные власти Нигера отмечают, что планирование военной интервенции было осуществлено, несмотря на неодобрение населения и экономического сообщества стран Западной Африки, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер» во время визита одного из лидеров переворота в Мали. Запрос был связан с удержанием власти. Об этом сообщают малийские источники и французский дипломат.