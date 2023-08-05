05 августа 2023

AP: мятежники в Нигерии попросили ЧВК «Вагнер» о помощи

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Мятежники связались с представителем ЧВК Фото:

Мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три малийских источника и французский дипломат.

«Запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Они нуждаются в помощи „Вагнера“, потому что это станет их гарантией удержания власти», — передает информацию источников Associated Press.

В результате госпереворота с поста сместили президента Нигера Мохамеда Базума. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Базума попросил у США помощи в возвращении власти и конституционного порядка в стране.

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Мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три малийских источника и французский дипломат. «Запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Они нуждаются в помощи „Вагнера“, потому что это станет их гарантией удержания власти», — передает информацию источников Associated Press. В результате госпереворота с поста сместили президента Нигера Мохамеда Базума. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Базума попросил у США помощи в возвращении власти и конституционного порядка в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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