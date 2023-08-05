AP: мятежники в Нигерии попросили ЧВК «Вагнер» о помощи

06 августа 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Мятежники связались с представителем ЧВК Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt Мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три малийских источника и французский дипломат. «Запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Они нуждаются в помощи „Вагнера“, потому что это станет их гарантией удержания власти», — передает информацию источников Associated Press. В результате госпереворота с поста сместили президента Нигера Мохамеда Базума. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Базума попросил у США помощи в возвращении власти и конституционного порядка в стране.

Мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три малийских источника и французский дипломат. «Запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Они нуждаются в помощи „Вагнера“, потому что это станет их гарантией удержания власти», — передает информацию источников Associated Press. В результате госпереворота с поста сместили президента Нигера Мохамеда Базума. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Базума попросил у США помощи в возвращении власти и конституционного порядка в стране.