AP: мятежники в Нигерии попросили ЧВК «Вагнер» о помощи

Мятежники Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три малийских источника и французский дипломат.
«Запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Они нуждаются в помощи „Вагнера“, потому что это станет их гарантией удержания власти», —
В результате госпереворота с поста сместили президента Нигера Мохамеда Базума. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Базума попросил у США помощи в возвращении власти и конституционного порядка в стране.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.