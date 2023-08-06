06 августа 2023
05 августа 2023

В ХМАО на мосту через Обь продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение крупногабаритного транспорта по мосту запрещено до 5 сентября Фото:

В ХМАО на мосту через Обь в районе Сургута, где идет ремонт, продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать до 5 сентября.

«Запрет движения транспортных средств массой свыше 40 тонн и (или) шириной свыше трех метров по автодорожному мосту через Обь в районе Сургута продлен до 5 сентября 2023 года. Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 22.00 до 6.00», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Ограничение действовало в ночь с 27 по 28 июля в июле с 20 часов до шести часов утра.

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В ХМАО на мосту через Обь в районе Сургута, где идет ремонт, продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать до 5 сентября. «Запрет движения транспортных средств массой свыше 40 тонн и (или) шириной свыше трех метров по автодорожному мосту через Обь в районе Сургута продлен до 5 сентября 2023 года. Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 22.00 до 6.00», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Ограничение действовало в ночь с 27 по 28 июля в июле с 20 часов до шести часов утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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